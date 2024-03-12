Вирішальними стали три промахи у серії пенальті.

“Аль-Наср”, у якому виступає один з найкращих футболістів в історії Кріштіану Роналду, вилетів з азійської Ліги чемпіонів. Саудівський клуб у чвертьфіналі турніру за підсумками двох матчів поступився “Аль-Айну” з ОАЕ.

На шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів “Аль-Наср” став переможцем своєї групи, а на старті плей-оф пройшов “Аль-Фейху” із загальним рахунком 3:0. Роналду забив по одному голу в обох поєдинках 1/8 фіналу.

Натомість у першому чвертьфінальному матчі “Аль-Наср” на виїзді поступився чинному віцечемпіону ОАЕ “Аль-Айну” з мінімальним рахунком — 0:1. У домашній грі, яка пройшла у понеділок, 11 березня, саудівську команду влаштовувала лише перемога.

Як пройшов матч-відповідь між “Аль-Насром” та “Аль-Айном”

-Автор переможного голу у першому поєдинку, марокканський форвард Суф’ян Рахімі оформив дубль у першому таймі другого матчу. Перевага “Аль-Айна” за підсумками двох зустрічей збільшилась до трьох голів.

-До перерви вінгер “Аль-Насра” Абдулрахман Гаріб відіграв один м’яч. А у другому таймі саудівська команда зуміла здійснити камбек: спершу зрівняла рахунок завдяки автоголу голкіпера Халіда Еїси, а згодом вийшла уперед зусиллями захисника Алекса Теллеса.

-Кріштіану Роналду мав найкращий момент у поєдинку у другому таймі, однак не забив з метра після невдалої гри воротаря “Аль-Айна”.

-За підсумками основного часу був зафіксований рахунок 3:2 на користь “Аль-Насра” — матч перейшов в овертайм.

-Наприкінці першої 15-хвилинки вінгер “Аль-Айна” Султан аль-Шамсі відновив паритет у рахунку після помилки воротаря суперника. Однак за дві хвилини до кінця овертайму Кріштіану Роналду заробив пенальті та сам його реалізував — це означало, що долю протистояння мала вирішити серія пенальті.

-У післяматчевій серії лише Роналду забив пенальті у складі “Аль-Насра”, натомість інші легіонери клубу — Марцело Брозович, Алекс Теллес та Отавіо — не реалізували свої спроби. У підсумку 3:1 у серії та вихід “Аль-Айна” до наступного раунду.

Кріштіану Роналду вперше виступав у цьому сезоні в азійській Лізі чемпіонів, завершивши турнір з шістьма голами в дев’яти матчах. “Аль-Наср” ніколи не вигравав ЛЧ.

У 2021-2023 роках “Аль-Айн” тренував наставник збірної України Сергій Ребров. Також у складі еміратської команди виступав Андрій Ярмоленко.