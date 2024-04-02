Про це повідомила центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 10,4°С. Попереднє рекордне значення 2017 року перевищено на 0,4°С.
Максимальна температура повітря досягла 24,6°С, що на 4,3°С вище попереднього рекордного показника 2016 року.
Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 17,3°С, що перевищило попередній рекордний показник 2021 року на 3,2°С, а кліматичну норму – на 10,4°С.
Метеорологи нагадують, що за багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю травня.
Нагадаємо, 1 квітня хвиля тепла із західного Середземномор’я, яка принесла до України аномально високі температури повітря і захопила ще пил із Сахари.