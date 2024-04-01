“Хвиля тепла із західного Середземномор’я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT)”, – зазнаається у публікації.

Повідомляється, що мешканці західного регіону могли спостерігати це ще напередодні, а в понеділок, 1 квітня він пошириться на більшість областей України. Разом з цим небо буде померклим.

“Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей”, – порадили синоптики.

Перед цим частини Європи була затягнута рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара. Пил з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок над частинами Франції, Швейцарії та південної Німеччини.