Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, російська ракета залетіла на територію Польщі 24 березня. Об’єкт увійшов у польський простір поблизу села Осердув (Люблінське воєводство) і пробув там 39 секунд.

Ландсбергіс зазначив, що один раз залітання ворожої ракети на країни НАТО дійсно може бути помилкою. Але якщо, за його словами, країни-члени Альянсу дозволять цьому повторитися, це буде розцінено як заохочення.

“Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті”, – заявив латвійський міністр.

Габріелюс Ландсбергіс (справа)

Водночас він нагадав, що порушення російськими ракетами повітряного простору Польщі відбувається вже не вперше. Крім того, за словами Ландсбергіса, уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії.

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