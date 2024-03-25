У МЗС Литви висловилися про залітання ракети Росії у Польщу. Зокрема, там зазначили, що не можна миритися з порушеннями повітряного простору країн НАТО російською ракетою.

Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, російська ракета залетіла на територію Польщі 24 березня. Об’єкт увійшов у польський простір поблизу села Осердув (Люблінське воєводство) і пробув там 39 секунд.

Ландсбергіс зазначив, що один раз залітання ворожої ракети на країни НАТО дійсно може бути помилкою. Але якщо, за його словами, країни-члени Альянсу дозволять цьому повторитися, це буде розцінено як заохочення.

“Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті”, – заявив латвійський міністр.

Водночас він нагадав, що порушення російськими ракетами повітряного простору Польщі відбувається вже не вперше. Крім того, за словами Ландсбергіса, уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії.