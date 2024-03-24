До Міністерства зовнішніх справ Польщі буде викликано посла Росії в Польщі Cергія Андрєєва через порушенням у неділю вранці російською ракетою повітряного простору країни.

Про це в ефірі Polsat News сказав заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна.

Зазначимо, що під час сьогоднішньої атаки РФ по Укарїні одна з ракет на деякий час зайшла на територію Польщі, внаслідок чого була піднята авіація країни.

“У зв’язку з цим міністр Радослав Сікорський викличе для дачі пояснень посла Російської Федерації. Від цих пояснень та інформації залежать наші подальші дії”, — підсумував Анджей Шейна.