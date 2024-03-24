Скільки ракет у росії – у росії залишилося 609 високоточних ракет з 1 тисячі 844, які були на початку повномасштабної війни » Слово і Діло

Про це в ефірі Polsat News сказав заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна.

Зазначимо, що під час сьогоднішньої атаки РФ по Укарїні одна з ракет на деякий час зайшла на територію Польщі, внаслідок чого була піднята авіація країни.

“У зв’язку з цим міністр Радослав Сікорський викличе для дачі пояснень посла Російської Федерації. Від цих пояснень та інформації залежать наші подальші дії”, — підсумував Анджей Шейна.

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