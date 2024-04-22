"Мене просять не хитати і так складну ситуацію", - написала народний депутат.

Про це Мар’яна Безугла повідомила на сторінці у Facebook.

“Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради України СН, щоб не підводити Президента у важкі часи”, – зазначила Безугла.

Нардеп також додала, що далеко не все в роботі їй подобається, проте вона спробує покращити те, що в її силах. А от у партію Слуга Народу повертатися не збирається, додала Безугла.

Нагадаємо, що раніше, 11 січня, Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії “Слуга народу”, проте зазначила, що залишається “мажоритарним депутатом Оболонського району Києва з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами”.

Через два місяці віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко зазначив, що Президія Верховної Ради досі не отримала заяви про вихід із фракції «Слуга народу» від Безуглої.

Хоча сама Безугла стверджувала, що подала заяву на вихід з фракції, однак її нібито не прийняли через неправильне оформлення.