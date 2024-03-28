Народна депутатка Марʼяна Безугла стверджує, що подала заяву на вихід з фракції "Слуга народу", однак її нібито не прийняли через неправильне оформлення.

Про це Мар’яна Безугла написала у Facebook.

«Я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, „неправильно оформлена“. Коротше, формально не відпускають. З партії Слуга Народу вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання до керівництва фракції», — зазначила депутатка.

Проте Президія Верховної Ради досі не отримала заяви про вихід із фракції «Слуга народу» від народної депутатки Мар’яни Безуглої. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка.

Так, сьогодні на засіданні ВР депутати «Європейської Солідарності» вимагали, щоб Корнієнко оприлюднив заяву Безуглої, адже з моменту, коли вона оголосила, що подала її, минуло вже 2 місяці. У відповідь на це перший віцеспікер заявив, що станом на сьогодні президія не отримала заяви від депутатки

Раніше, 11 січня, Безугла, написала заяву на вихід з фракції та партії “Слуга народу”, проте заявила, що залишається “мажоритарним депутатом Оболонського району Києва з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами”.