Про це СБУ повідомляє на своєму Telegram-каналі.

“До складу ТРК входять 16 проросійських телестудій та радіостанцій, що робить її однією з ключових рупорів Кремля на півострові. В етерах ворожих інформресурсів регулярно поширюють фейки про війну РФ проти України та виправдовують воєнні злочини рашистів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навесні 2022 року Крючков організував трансляцію окупаційної телерадіокомпанії майже на всій тимчасово захопленій частині території України. Одночасно колаборант перебуває у “статусі” радника гауляйтера Аксьонова і входить до складу колегії “міністерства внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим”.

За даними слідства, Крючкова призначили генпродюсером окупаційної ТРК ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. До цієї “посади” він був власкором на російському “НТВ”.

Колаборант увійшов до кола найвпливовіших осіб, що реалізують інформаційну політику Кремля на тимчасово захопленій частині території України.

Крім того, поплічник окупантів у своїх соцмережах активно закликає до окупації всієї території України.

Крючкову заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1);

пропаганда війни (ст. 436);

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2).

Фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тому нині тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.