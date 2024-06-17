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Про це міністр оборони Латвії сказав в інтервʼю.

Міністр оборони Латвії повідомив, що країна готується відправити другу партію безпілотників в Україну. Він зазначив, що це лише перший крок у реалізації спільних міжнародних закупівель, які включають участь різних компаній.

“Поки що це скромна сума, 350 000 євро, але це перший крок. Також важливо, щоб різні міжнародні компанії були зацікавлені в цій програмі. Тому одночасно відбуваються заходи на національному, на міжнародному рівні, а також двосторонньо з Україною”, – пояснив він.

Латвія планує внести 20 млн євро у коаліцію дронів для закупівлі дронів для своїх Збройних сил. Також було оголошено тендер на виробництво FPV-дронів для українських військових спільно з Великою Британією.

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