У Латвії готують другу партію безпілотників для Збройних сил України, які були закуплені у межах коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Британія.

Про це міністр оборони Латвії сказав в інтервʼю.

Міністр оборони Латвії повідомив, що країна готується відправити другу партію безпілотників в Україну. Він зазначив, що це лише перший крок у реалізації спільних міжнародних закупівель, які включають участь різних компаній.

“Поки що це скромна сума, 350 000 євро, але це перший крок. Також важливо, щоб різні міжнародні компанії були зацікавлені в цій програмі. Тому одночасно відбуваються заходи на національному, на міжнародному рівні, а також двосторонньо з Україною”, – пояснив він.

Латвія планує внести 20 млн євро у коаліцію дронів для закупівлі дронів для своїх Збройних сил. Також було оголошено тендер на виробництво FPV-дронів для українських військових спільно з Великою Британією.