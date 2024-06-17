Вища рада правосуддя схвалила рішення про звільнення судді Князєва

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила застосувати до судді Верховного суду Всеволода Князєва дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади.

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

“Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади”, — йдеться в дописі.

Зазначається, що рішення ухвалено за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня.

Нагадаємо, у квітні Мінʼюст арештував майно ексглави Верховного Суду Князєва.

Як відомо, 16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику — адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.