Законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС був підтриманий Комітетом Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Згідно з цим законопроєктом, будівництво ХАЕС-3 повинно бути завершено протягом трьох років, а ХАЕС-4 - протягом чотирьох років.

Комітету з питань енергетики підтримав таке рішення.

Україна планує отримати два корпуси реакторів від Болгарії, і вже працює над укладанням контракту. Перше обладнання на ХАЕС-3 буде монтуватися відразу після ухвалення законопроєкту. Міністр енергетики наголошує на необхідності нових енергоблоків, хоча вони не будуть готові найближчим часом.

Готовність третього реактора становить 80%, і його запуск очікується через 2,5-3 роки. Готовність четвертого реактора становить близько 30%, і його будівництво може зайняти чотири роки.

“Це не той проєкт, який дозволить нам пройти цю зиму чи наступну. Ми сьогодні фокусуємося на третьому реакторі, його ступінь готовності – до 80%. Це дає нам можливість розраховувати, що через 2,5-3 роки він уже буде в мережі”, – зауважив Галущенко.

Якби в Україні був хоча б один додатковий блок ВВЕР-1000, обмеження електропостачання були б мінімальними або й узагалі їх не було. Третій-четвертий енергоблоки можна буде використовувати як маневрову генерацію в обсязі до 20% потужності.