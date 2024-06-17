Володимир Зеленський прибув до України після серії іноземних зустрічей та одразу провів Ставку Верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

У засіданні взяли участь керівники всіх ключових силових та військових відомств. Так, Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Умєрова, головкома ЗСУ Сирського та начальника Генштабу Баргилевича про оперативну ситуацію на фронті, а також про виробництво та постачання озброєнь.

“Заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також зведення СЗР”, — додав він.

Крім того, на Ставці виступив новопризначений командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Зеленський уточнив, що той “відзвітував щодо всіх типів дронів і щодо всіх типів завдань”.

“Напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі. Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду”, ​​— підсумував президент.