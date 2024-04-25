У резолюції, ухваленій у четвер, 25 квітня, у Страсбурзі, депутати просять Брюссель і країни-члени ЄС вжити щодо цих осіб обмежувальних заходів, аналогічних до тих, які раніше ввела Чехія.

Про це пише DW.

Резолюцію Європарламенту про російське втручання в його роботу, майбутні вибори в ЄС і про наслідки цього втручання для Європейського Союзу ухвалили 429 голосами “за”, 27 – “проти”, тоді як 48 утрималися.

Європарламентарії висловили жаль у зв’язку з тим, що Voice of Europe з 11 квітня мовить із Казахстану, і закликали країни Євросоюзу унеможливити доступ до цього видання на території ЄС.

Крім цього, Європарламент наполягає на внесенні до підготовлюваного 14-го пакету санкцій Євросоюзу низки підтримуваних Кремлем ЗМІ, медіаорганізацій та осіб, відповідальних за пропагандистські та дезінформаційні кампанії на території ЄС.

Після розкриття проросійської мережі, яка намагалася проводити операції впливу в ЄС через сайт Voice of Europe, МЗС Чехії 27 березня оголосило про введення санкцій проти союзника Путіна, українського олігарха Віктора Медведчука. На думку чеської влади, за допомогою цього сайту Медведчук разом із посередником Артемом Марчевським керував російською операцією, спрямованою на підрив європейської підтримки України та вплив на вибори до Європарламенту 2024 року, “представляючи ЄС як ворожу структуру й описуючи Україну як непоправно корумповану країну”, наголошується в резолюції Європарламенту.

Незабаром після викриття сайт було відключено владою, але 11 квітня він знову запрацював із Казахстану. Як з’ясувала низка ЗМІ, із серпня 2023 року 16 ультраправих євродепутатів із Німеччини, Франції, Нідерландів, Італії, Словаччини, Естонії, Іспанії, Хорватії, Данії та Бельгії брали участь у дебатах та інтерв’ю, організованих Voice of Europe.

“Переважна більшість цих політиків схильні нормалізувати прояви ненависті та нетерпимості за расовою і національною ознакою та сексуальною орієнтацією, а також проєктувати бачення Росії як справжнього хранителя традиційних сімейних цінностей, – наголошується в резолюції Європарламенту. – Публічні висловлювання цих політиків ведуть до небезпечного розколу в суспільстві загалом і становлять загрозу для демократії”.

28 березня прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кро заявив, що на підставі розслідувань, проведених бельгійськими спецслужбами у співпраці з чеськими колегами, стало очевидно, що Москва платила деяким євродепутатам за просування російської пропаганди. 12 квітня Бельгія почала кримінальне розслідування у цій справі.

Водночас спецслужби Польщі оголосили проведення обшуків у рамках спільного з іншими європейськими службами безпеки розслідування ймовірного російського шпигунства, пов’язаного з Voice of Europe. Під час обшуків було вилучено великі грошові суми, а польському громадянину, підозрюваному в російському шпигунстві, було висунуто обвинувачення. За даними польських спецслужб, він був інфільтрований у парламентські кола Польщі та ЄС, виконуючи завдання російської розвідки.