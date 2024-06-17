У мережі опублікували шокуючі фотографії звільнених з російського полону українських воїнів — наші захисники підірвали здоров'я та втратили по 40-50 кг ваги.

Світлини опублікували українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

У публікації зазначено, що це була найважча зйомка фотографів за останні пів року, а оговтатися після спілкування з українськими захисниками не могли ще тиждень.

“Ці кадри ми публікуємо з дозволу самих хлопців. Памʼятаю, як один з них сказав мені: ми маємо зробити все, щоб таке ніколи не повторилось знову, з іншими. Але все повторюється, кожного дня. Ще безліч наших людей залишаються в російському полоні. І цьому немає кінця”, — зазначають Ліберови.

Також вони інформують, що частина з цих фотографій поїхала до Швейцарії на Саміт миру, на якому підіймалось питання обміну всіх на всіх.

“Сподіваємось, ці документальні портрети тих, хто пройшов через найстрашніше пекло, посприяють наших партнерів діяти рішуче, принаймні в цьому питанні”, – наголосили фотокори.

“Ми не можемо переказувати те, що почули від хлопців. Але ці фотографії говорять самі за себе. І це при тому, що до моменту нашої зустрічі за тиждень вдома хлопці набрали по 10 кг ваги. Щоб усвідомити, що це таке, втратити по 40-50 кг ваги (а саме стільки вони втратили за час полону)— подивіться на знімки, де хлопці показують свої фотографії напередодні полону”, — пишуть у публікації.

Ліберови наголосили, що повторював кожен із них — “мене не зламали”.

“Ми спілкувались із лікарями в реабілітаційному центрі, де й перебували хлопці на час нашої зустрічі. З їх слів, більшість тих, хто пройшов полон, накриває з часом. Перші ж тижні на рідній землі— це стан ейфорії від усвідомлення, що вони вижили. На такий випадок, окрім дійсно фахових реабілітологів з неймовірно людяним ставленням до хлопців, з ними працюють ще й професійні психологи”, — резюмували вони.