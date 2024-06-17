17 червня ввечері лідери країн ЄС зберуться, щоб обговорити затвердження пакету кандидатур на головні посади у ЄС після євровиборів.

Про це пише Euronews.

На неформальному саміті 27 лідерів держав та урядів ЄС обговорюють кандидатів на посади президента Європейської комісії, президента Європейської ради та високого представника з закордонних справ та політики безпеки.

Розподіл посад повинен враховувати політичну приналежність, географічне походження та гендерний баланс. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн розраховує отримати другий мандат.

Очікується, що лідери ЄС досягнуть політичної угоди 17 червня, а саміт ЄС 27-28 червня офіційно підтвердить цю угоду. Серед кандидатів на посади є експрем’єр-соціаліст з Португалії, прем’єр-ліберал з Естонії та чинна президентка Європарламенту.

Раніше завершилися вибори до Європейського парламенту, які тривали з 6 по 9 червня. Проукраїнські сили залишаться в більшості, хоча водночас високі результати здобули праві консерватори та проросійські партії.