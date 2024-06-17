Через важку ситуацію в енергосистемі, у вівторок, 18 червня, графіки відключень діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зазначається, що причиною є зростання споживання через потепління та робочі дні. Проте енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не буде обмежуватися.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що цього тижня в енергосистемі є досить серйозний дефіцит цього тижня.

За його словами, ситуація із рівномірністю відключень значно покращилася.

“Минулого тижня сукупний час стабілізаційних відключень по Києву становив 12 год. 20 хв. А от позаминулого тижня місто знеструмлювали аж на 52 год. 45 хв”, — додав він.