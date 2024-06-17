Про це повідомили в “Укренерго”.
Зазначається, що причиною є зростання споживання через потепління та робочі дні. Проте енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не буде обмежуватися.
Гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що цього тижня в енергосистемі є досить серйозний дефіцит цього тижня.
За його словами, ситуація із рівномірністю відключень значно покращилася.
“Минулого тижня сукупний час стабілізаційних відключень по Києву становив 12 год. 20 хв. А от позаминулого тижня місто знеструмлювали аж на 52 год. 45 хв”, — додав він.
- В України є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації ще цього року, — Зеленський
- В Yasno розповідають, чому в Києві більше відключень, ніж по Україні
- Через перенавантаження мереж мобільних операторів, зникає зв’язок під час відключень світла