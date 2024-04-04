У березні саперні підрозділи урядових та неурядових операторів провели обстеження понад 26,5 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, з яких понад 23,5 тисячі гектарів повернуто в експлуатацію.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Загалом з початку року було обстежено 80,3 тисячі гектарів земель, з яких близько 74 тисячі гектарів повернуто в експлуатацію.

“Це, умовно, “плюс” 350 тисяч тонн пшениці, які аграрії вже цього року зберуть з очищених від мін та вибухівки полів. Важливо, що станом на кінець березня 80% повернутих площ вже активно використовувалася за призначенням”, — сказала міністерка.

Вона також зазначила, що уряд активно працює над вирішенням завдань щодо очищення території України від мін. В березні було ухвалено порядок компенсації аграріям, які замовлятимуть послуги з гуманітарного розмінування земель.

“Це важливий крок до запуску ринку гуманітарного розмінування. Підписали угоду з Palantir – передові технології з аналізу big data, та штучний інтелект допомагатимуть нам більш ефективно організувати роботу з обстеження та розмінування”, — розповіла Свириденко.

Міністерка також зазначила, що у березні зросла кількість підрозділів, які здійснювали гуманітарне чи оперативне розмінування, а також кількість залучених до роботи машин розмінування.