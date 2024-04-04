Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Загалом з початку року було обстежено 80,3 тисячі гектарів земель, з яких близько 74 тисячі гектарів повернуто в експлуатацію.
“Це, умовно, “плюс” 350 тисяч тонн пшениці, які аграрії вже цього року зберуть з очищених від мін та вибухівки полів. Важливо, що станом на кінець березня 80% повернутих площ вже активно використовувалася за призначенням”, — сказала міністерка.
Вона також зазначила, що уряд активно працює над вирішенням завдань щодо очищення території України від мін. В березні було ухвалено порядок компенсації аграріям, які замовлятимуть послуги з гуманітарного розмінування земель.
“Це важливий крок до запуску ринку гуманітарного розмінування. Підписали угоду з Palantir – передові технології з аналізу big data, та штучний інтелект допомагатимуть нам більш ефективно організувати роботу з обстеження та розмінування”, — розповіла Свириденко.
Міністерка також зазначила, що у березні зросла кількість підрозділів, які здійснювали гуманітарне чи оперативне розмінування, а також кількість залучених до роботи машин розмінування.
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