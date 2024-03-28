Про це сказав на брифінгу в Харкові міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Укрінформ.

Це наймасштабніша атака взагалі по енергетиці з початку великої агресії. Більше ніж 150 засобів ураження одночасно. У 2022-2023 роках ми нараховували близько ста засобів враження одночасно”, — сказав міністр.

“Атакована теплова генерація, гідрогенерація по всій Україні. Більше того, атаковані магістральні підстанції по всій країні. Безпосередній вплив відчули 12 областей.

Він також додав, що атака вплинула на всю систему.

“Хороша новина в тому, що система стабільна і вона цілісна. Бо метою цієї атаки було якраз не просто влучити в якусь ТЕЦ чи підстанції. Метою був тотальний блекаут держави.

Те, що ми жили без обмежень всю зиму, зі світлом і теплом – це не тому, що атаки не відбувалися. Вони відбувалися, але мали більш регіональний характер”, – зазначив Галущенко.