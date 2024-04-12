Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Умєров висловив подяку Японії за всебічну підтримку у боротьбі України проти російської агресії та проінформував про динаміку на полі бою та нагальні потреби української армії.
Також він висловив вдячність Японії за участь в ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, а також за надання військових автомобілів та реабілітацію поранених українських військових.
“Вдячний Японії за участь в ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, надання військових автомобілів та реабілітацію поранених українських військових”, — додав Умєров.