Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Японії Мінору Кіхарою стосовно допомоги Україні та співробітництва між двома країнами.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Умєров висловив подяку Японії за всебічну підтримку у боротьбі України проти російської агресії та проінформував про динаміку на полі бою та нагальні потреби української армії.

Також він висловив вдячність Японії за участь в ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, а також за надання військових автомобілів та реабілітацію поранених українських військових.

“Вдячний Японії за участь в ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, надання військових автомобілів та реабілітацію поранених українських військових”, — додав Умєров.