Про це повідомляє Міністерство відновлення України.
Зазначається, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України уклали нову угоду, спрямовану на підтримку втілення необхідних заходів з енергоефективності й ліквідації наслідків воєнних дій, зокрема у секторі охорони здоров’я.
“Угода передбачає надання 5 мільйонів євро інвестиційного гранту від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища (Фонд E5P). Ці 5 млн євро збільшують загальний грантовий внесок від E5P до 9 млн євро, доповнюючи поточний кредит ЄІБ у розмірі 300 мільйонів євро”, – наголошує міністерство.
Передбачається, що грантові кошти буде спрямовано на усунення пошкоджень, будівництво бомбосховищ, встановлення станцій постачання питної води, модернізацію освітлення, ліній зв’язку, вентиляції.
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