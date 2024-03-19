Зокрема, йдеться про забезпечення у межах чеської ініціативи з постачання снарядів.

Як зазначає Guardian, про це очільник українського уряду сказав на пресконференції під час візиту до Люксембургу.

«Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива, до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і з квітня ми матимемо достатньо боєприпасів, щоб стримувати наш фронт», — сказав Дмитро Шмигаль.

Видання з посиланням на високопоставленого чеського посадовця зазначило, що перші постачання очікуються не пізніше червня.

Прем’єр-міністр також уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет великої та середньої дальності, щоб скоротити логістику Росії на окупованих територіях.