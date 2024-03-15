Про це пише Міністерство соціальної політики.

“Усі ВПО, які потребують цієї допомоги й з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, міністерство пропонує надати можливість отримувати таку допомогу дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; особам після досягнення віку 55 років; особам з інвалідністю III групи, з тяжкими формами захворювання та іншим категоріям, детальніше про які йдеться на сайті відомства.