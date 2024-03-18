Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, повідомив, що ініціатива щодо повернення українських дітей, спільно очолювана Україною та Канадою, отримала підтримку вже 33 країн.

Він поділився цією інформацією у Telegram.

Андрій Єрмак висловив переконаність, що за такої широкої підтримки від партнерів, міжнародна коаліція зможе ефективно збільшити зусилля у рамках ініціативи президента Володимира Зеленського “Bring Kids Back UA” і забезпечить втілення четвертого пункту “формули миру” – “звільнення полонених і депортованих осіб”.

На початку лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі розпочали роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, підготувавши Рамковий документ. На той момент до коаліції уже приєдналось 28 країн.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, включаючи 388, яких Росія депортувала на свою територію.