Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час розмови Зеленський вітав свого колегу з перемогою на виборах та висловив надію на подальший розвиток взаємовигідних двосторонніх відносин.

Президент нагадав про Формулу миру, яку він представив у 2022 році в Індонезії як реальний шлях до справедливого миру. Також було зазначено про підготовку інавгураційного саміту миру, до якого участь Індонезії має велике значення для України.

Зеленський запросив Індонезію приєднатися до участі в саміті та спільній реалізації пунктів, що стосуються продовольчої та ядерної безпеки, а також обміну полоненими.