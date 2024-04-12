Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури не було долучене до захисту об'єктів Центренерго, у тому числі Трипільської ТЕС.

Про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, Мустафа Найєм, у своїй статті для NV Бізнес.

Замість цього, агентство фокусується на захисті розподільчих підстанцій “Укренерго”.

Найєм пояснив, що захист великих об’єктів, таких як Трипільська ТЕС, потребує комплексного підходу, включаючи застосування засобів протиповітряної оборони.

“Ми працюємо над захистом 22 розподільчих підстанцій “Укренерго” другим та третім рівнем захисту — від дронів та ракет.

Що важливо, проєктна документація в частині типів захисних споруд та характеру інженерного обладнання погоджувались Генеральним штабом Збройних Сил України, ДСНС та НЕК “Укренерго”, — пояснив Найєм.

Він додав, що під час останніх масованих обстрілів по деяких з них були влучання, але обладнання, захищене спорудами, залишилося цілим, що дозволило швидко відновити постачання електроенергії у постраждалих містах та регіонах.

“І, до речі саме за рахунок цього нашим колегам-енергетикам вдається у достатньо стислі терміни відновити постачання електроенергії у найбільш постраждалих містах та регіонах. Про це неодноразово говорило керівництво Укренерго і були зроблені відповідні доповіді на засідання Уряду та під час Ставки верховного головнокомандувача”, — написав Мустафа.

Найєм також зауважив, що будівництво захисних споруд третього рівня недофінансоване, тому для збереження існуючого залишку необхідно виділити додаткові кошти з бюджету.