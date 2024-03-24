Для ударів ворог застосував ракети Х-101/Х-555 та ударні БпЛА типу “Shahed”.
В результаті відбиття атаки ворога, силам ППО вдалося знищити 18 з 29 ракет та 25 з 28 “Шахедів”
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
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