За минулу добу українська авіація завдала ударів по девʼяти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби ППО противника.

У зоні бойових дій за добу 12 березня відбулося 91 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За цими даними, найбільше атак, по 26, російські сили здійснили на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

«Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення», – ідеться в ранковому зведенні.

Російські військові також атакували на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Оріхівському та Херсонському напрямках.