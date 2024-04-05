У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 10 приватних будинків, кооператив, гараж, газопровід та сонячні колектори, внаслідок чого 10 людей отруїлися продуктами горіння.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зі слів Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Понятівку, Садове, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Томину Балку, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Гаврилівку, Новоберислав та місто Херсон.

Російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в кооператив, гаражне приміщення та компанію газотранспортної системи, внаслідок чого пошкоджені газопровід, теплопровід, сонячні колектори, опорні конструкції.

“Через російську агресію продуктами горіння отруїлися 10 людей”, – йдеться у повідомленні.