Начальник ОВА закликав усіх не порушувати правил та дотримуватися вимог знаків, що попереджають про небезпеку, і бути уважнішим.

У прикордонній смузі на півночі Рівненської області на міні підірвався трактор, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.

“Троє цивільних поранені”, – напсиав він.

Як зазначається, водій проігнорував попереджувальний напис “Небезпечно міни”. На місці вибуху працюють відповідні служби.

Очільник ОВА закликав усіх не порушувати правил, дотримуватися вимоги заборонніх знаків, бути уважними, адже це збереже життя та здоров’я.

За даними місії ООН з прав людини в Україні, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року місія задокументувала в країні 1158 втрат серед цивільного населення – 360 загиблих і 798 поранених – через міни і вибухонебезпечні залишки війни. Навесні 2023 року кількість таких втрат стрімко зросла, особливо це торкнулося фермерів, які працюють на землі, наголосили в організації.

ММПЛУ зауважила, що нещодавні інциденти свідчать про потенційне збільшення кількості інцидентів цього року, пов’язаних з мінами, що повторює модель минулого року.

Як повідомляла Держслужба з надзвичайних ситуацій 29 лютого поточного року, потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами площа України зменшилася до 156 тисяч квадратних кілометрв. Це близько третини від всієї території держави.