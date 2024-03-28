На одному з пляжів Одесі стався вибух протикорабельної міни, яку штормом викинуло на берег.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

«До одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну. Через штормову погоду міну викинуло на берег, де вона вибухнула», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через обмеження доступу людей до пляжної зони в тому районі, постраждалих немає.

Інформація про пошкодження уточнюється.