Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
«До одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну. Через штормову погоду міну викинуло на берег, де вона вибухнула», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через обмеження доступу людей до пляжної зони в тому районі, постраждалих немає.
Інформація про пошкодження уточнюється.
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