Про це повідомляє Служба безпеки України.
“Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП) на Хмельниччині. Клірик підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні українську владу”, – йдеться у повідомленні.
“Так, наприклад, збройну агресію РФ фігурант називав «громадянським конфліктом» та ображав парафіян інших релігійних громад. Таким чином він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора”, – додають у відомстві.
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