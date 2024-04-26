На українсько-польському кордоні затримано двох чоловіків, які переплили річку Західний Буг, щоб повернутися до України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Двох чоловіків поблизу українсько-польського кордону виявив прикордонний наряд. Зʼясувалося, вони доводяться один одному братами, а з Польщі до України потрапили, переливши р. Західний Буг. Під мокрим одягом на порушниках були одягнені гідрокостюми”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіки кілька років проживали в Німеччині, та через відсутність роботи там, вирішили незаконно потрапити на Батьківщину. До “мандрівки” підготувалися: мали з собою запас харчів та інструмент для перерізання дроту – щоб долати ймовірні перешкоди.

Громадян притягнули до адмінвідповідальності, рішення ухвалюватиме суд.