Про це повідомляє Держприкордонслужба.
“Двох чоловіків поблизу українсько-польського кордону виявив прикордонний наряд. Зʼясувалося, вони доводяться один одному братами, а з Польщі до України потрапили, переливши р. Західний Буг. Під мокрим одягом на порушниках були одягнені гідрокостюми”, – йдеться у повідомленні.
Чоловіки кілька років проживали в Німеччині, та через відсутність роботи там, вирішили незаконно потрапити на Батьківщину. До “мандрівки” підготувалися: мали з собою запас харчів та інструмент для перерізання дроту – щоб долати ймовірні перешкоди.
Громадян притягнули до адмінвідповідальності, рішення ухвалюватиме суд.
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