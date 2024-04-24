Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Плавця, який долав дистанцію до берега суміжної держави, виявив прикордонний наряд за допомогою квадрокоптера. Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку, вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води.

Як з’ясувалося, порушник скористався послугами одного із месенджерів, з якого дистанційно отримував вказівки, куди і як йому слідувати. Координатори запропонували йому скористатися надувним матрацом, а змінний одяг, документи та телефон скласти в рюкзак. Ця послуга мала б йому коштувати 4 тисячі євро, з яких половину він вже сплатив авансом.