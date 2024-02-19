Антикорупційні органи та СБУ “на гарячому” спіймали заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата, коли ті намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

Про це повідомляють: СБУ, САП, НАБУ

“НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу. За це посадовець мав сприяти перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також вчиненню медзакладом фінансових операцій в інтересах банківських установ”.

Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради “на гарячому”, одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.