На тимчасово окупованих територіях України росіяни розмістили понад 2 тисячі своїх веж мобільних мереж для поширення пропаганди.

Про це під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, організованого Центром стратегічних комунікацій, повідомив представник Головного управління розвідки МО Вадим Скібіцький.

“Один з методів (РФ — Ред.) — це розширення мереж для того, аби поширити пропаганду. От за цей період часу на окупованих територіях України було розгорнуто та встановлено понад 2 000 веж мобільних мереж Росії”, — зазначив Скібіцький.

Він наголосив, що на окупованих територіях України росіяни мають повний контроль над інформаційним простором, використовуючи ретранслятори та інші засоби.

“Це покладено на “Ростех”. Там усе програмне забезпечення, повний контроль усіх інформаційних потоків, які там є”, — пояснив генерал-майор.

Крім того, Скібіцький повідомив, що окупанти відновили 2 300 культурних об’єктів, таких як театри, кінотеатри та різноманітні студії, які використовуються для нав’язування наративів РФ.