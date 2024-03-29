Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Сьогодні вдень до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Одесі, на вулиці Канатна.

Пожежникам знадобилося майже три години, щоб ліквідувати загоряння на площі 1550 квадратних метрів, вогонь охопив дах і квартиру на верхньому поверсі.

Зазначається, що підрозділи працювали за підвищеним рівнем виклику. Із будівлі евакуювали трьох осіб. На місці працювали 64 рятувальники та 16 одиниць спецтехніки.

“На жаль, під час гасіння пожежі загинув рятувальник. Усі деталі встановлюються”, — повідомили у пресслужбі.