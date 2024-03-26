Про це повідомив голова правління Національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький.
Кудрицький наголосив, що, хоча масштаб руйнувань значний, енергетикам вдалося забезпечити електропостачання критично важливих об’єктів і встановити графік подачі електроенергії для побутових споживачів Харкова.
“Наразі обмеження вводяться лише вдень, коли споживання зростає… У нас є дуже чітко опрацьований план, що ми робитимемо разом із нашими колегами з обленерго, обласною військовою адміністрацією, з мерією міста, з Держагентством з відновлення, яким чином, об’єднавши зусилля, ми цю ситуацію повернемо до певної нормальності”, — сказав Кудрицький.
Також він зазначив, що є три паралельні технічні рішення, які реалізуються одночасно, щоб те з них, яке спрацює швидше, могло стати тим елементом, завдяки якому буде можливо повністю усунути обмеження щодо енергопостачання в місті.
Володимир підтвердив, що компанія має достатні ресурси та обладнання для відновлення роботи енергосистеми. Однак головним обмежуючим фактором є час, необхідний для ремонтних робіт та введення резервних схем.
“Усе ще важко гарантувати якісь конкретні терміни. Ми говоримо орієнтовно про період сім-десять днів, можливо, до двох тижнів, коли енергетики зможуть відновити в повному обсязі нормальне енергопостачання міста.
Це, звісно, за умови, що не буде нових масштабних руйнувань”, — сказав Кудрицький на брифінгу в Харкові 26 березня.
Також він додав, що поки що не можна точно визначити суму збитків, але вони можуть сягати десятків або навіть сотень мільйонів євро.
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