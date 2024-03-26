Приблизний термін відновлення енергопостачання Харкова, яке було перервано внаслідок ворожої атаки в ніч на 22 березня, становить до двох тижнів, за умови відсутності нових пошкоджень.

Про це повідомив голова правління Національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Кудрицький наголосив, що, хоча масштаб руйнувань значний, енергетикам вдалося забезпечити електропостачання критично важливих об’єктів і встановити графік подачі електроенергії для побутових споживачів Харкова.

“Наразі обмеження вводяться лише вдень, коли споживання зростає… У нас є дуже чітко опрацьований план, що ми робитимемо разом із нашими колегами з обленерго, обласною військовою адміністрацією, з мерією міста, з Держагентством з відновлення, яким чином, об’єднавши зусилля, ми цю ситуацію повернемо до певної нормальності”, — сказав Кудрицький.

Також він зазначив, що є три паралельні технічні рішення, які реалізуються одночасно, щоб те з них, яке спрацює швидше, могло стати тим елементом, завдяки якому буде можливо повністю усунути обмеження щодо енергопостачання в місті.

Володимир підтвердив, що компанія має достатні ресурси та обладнання для відновлення роботи енергосистеми. Однак головним обмежуючим фактором є час, необхідний для ремонтних робіт та введення резервних схем.

“Усе ще важко гарантувати якісь конкретні терміни. Ми говоримо орієнтовно про період сім-десять днів, можливо, до двох тижнів, коли енергетики зможуть відновити в повному обсязі нормальне енергопостачання міста. Це, звісно, за умови, що не буде нових масштабних руйнувань”, — сказав Кудрицький на брифінгу в Харкові 26 березня.

Також він додав, що поки що не можна точно визначити суму збитків, але вони можуть сягати десятків або навіть сотень мільйонів євро.