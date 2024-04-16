Співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ліквідували масштабний міжнародний канал постачання та збуту наркотиків у регіоні.

Повідомляє Національна поліція України у Telegram.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що організували злочинну діяльність троє закарпатців: 62-річний житель Ужгорода, який вже відбував покарання в Угорщині за незаконний обіг наркотиків, 58-річна та 41-річний ужгородці.

“До незаконної схеми зловмисники залучили ще вісьмох закарпатців. Шестеро членів угруповання займалася постачанням метамфетаміну та марихуани на територію України та розподіляли «товар» між іншими фігурантами, які відповідали за безпосередній збут його у регіоні”, – йдеться у повідомленні.

За оперативними даними орієнтовний дохід зловмисників за цінами «чорного ринку» складав понад 13,5 млн грн на місяць.

“За місцями проживання 10 фігурантів правоохоронці, за силової підтримки бійців «КОРД», провели 12 санкціонованих судом обшуків. У їх результаті з незаконного обігу вилучили понад два кілограми розфасованого метамфетаміну, вартість якого сягає 3 млн грн; майже пів кілограма марихуани, пігулки невідомого походження; електронні ваги, 30 мобільних телефонів; 190 банківських карток та комп’ютерну техніку. Також у фігурантів вилучили готівку у національній та іноземній валюті на суму понад 620 тисяч гривень”, – додають у відомстві.

Десятьох учасників злочинної групи, серед яких основні організатори, поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою.

“Одинадцятому учаснику, співорганізатору злочинної групи, який наразі перебуває за кордоном, заочно повідомили про підозру. Наразі готуються матеріали для оголошення його у міжнародний розшук”, – підсумували правоохоронці.

За організацію наркобізнесу зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття злочинної діяльності поліцейські здійснювали у співпраці зі співробітниками Держприкордонслужби України та за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.