Чоловік знаходився у сміттєвому баку і помер внаслідок травми тіла зі здавленням внутрішніх органів.
Про це розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.
За її словами, тіло виявили після навантаження сміття з контейнеру до спецавтомобілю. На місці працювали слідчі та медики.
“Свідки розповіли правоохоронцям, що чоловіка, який за життя зловживав алкогольними напоями, незадовго до події бачили сплячим у контейнері. Він був прикиданим сміттям. За попередніми висновками, якраз під час вивантаження відходів у кузов сміттєзбирального автомобіля чоловік потрапив під спеціальний прес. Експерти зробили висновки, що причиною смерть людини настала внаслідок тупих травм тіла зі здавленням внутрішніх органів”, — сказала Вікторія Дубовик.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією “Вбивство через необережність” — частина 1 статті 119 Кримінального кодексу України.
Згідно з чинним законодавством, таке діяння карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
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