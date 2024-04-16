Поліція встановила обставини смерті чоловіка, тіло якого без ознак життя виявили 12 квітня в районі Польова міста Житомир.

Чоловік знаходився у сміттєвому баку і помер внаслідок травми тіла зі здавленням внутрішніх органів.

Про це розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, тіло виявили після навантаження сміття з контейнеру до спецавтомобілю. На місці працювали слідчі та медики.

“Свідки розповіли правоохоронцям, що чоловіка, який за життя зловживав алкогольними напоями, незадовго до події бачили сплячим у контейнері. Він був прикиданим сміттям. За попередніми висновками, якраз під час вивантаження відходів у кузов сміттєзбирального автомобіля чоловік потрапив під спеціальний прес. Експерти зробили висновки, що причиною смерть людини настала внаслідок тупих травм тіла зі здавленням внутрішніх органів”, — сказала Вікторія Дубовик.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією “Вбивство через необережність” — частина 1 статті 119 Кримінального кодексу України.

Згідно з чинним законодавством, таке діяння карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.