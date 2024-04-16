Про це повідомляє Служба безпеки України.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна колаборантка, яка працювала на агресора у період окупації частини Харківщини.

“Отримавши «призначення», вона одразу приступила до формування нового «штату» псевдоустанови, до якого залучала своїх однодумців. Потім колаборантка провела так звані установчі збори, під час яких закликала своїх підлеглих підтримати агресора у війні проти України і забезпечити безперебійний поштовий зв’язок з РФ”, – йдеться у повідомленні.

За таку співпрацю вона обіцяла російські «зарплати» та лояльне ставлення з боку окупантів. Також зловмисниця організувала «конфіскацію» всього майна місцевого відділення Укрпошти та його передачу «на баланс» окупаційної адміністрації країни-агресора.

“За даними слідства, саме за її вказівкою здійснювали примусову роздачу місцевим жителям пропагандистських видань рф, зокрема російської газети «червона зірка»”, – додають у відомстві.

Після звільнення Ізюма колаборантка намагалась переховуватись на території району, змінюючи адреси проживання. Однак, співробітники Служби безпеки все одно розшукали її та затримали у лютому 2023 року.

За матеріалами СБУ суд визнав її винною за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 11 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 15 років.