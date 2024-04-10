Правоохоронцями викрито схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році.

Про інцидент повідомляє Служба Безпеки України

До організації оборудки причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник.

Обоє раніше були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка.

“У ході досудового розслідування і тривалих експертиз встановлено, що фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами. Для цього експосадовці залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами”, – йдеться у повідомленні.

Щоб реалізувати оборудки, вони вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Таким чином підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн грн збитків.

“Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено понад 11 млн у гривневому еквіваленті. Також у ході слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучено незареєстровану зброю. Серед виявленого – бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння”, – додають у відомстві.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили експосадовцям про підозру за двома статтями

Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань – Службі безпеки України в особливий період).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.