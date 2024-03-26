Унаслідок дронових атак на нафтопереробні заводи в Росії провідна державна компанія у цій сфері, "Роснєфть", зазнала спаду обсягів переробки на практично 19% порівняно з січнем цього року.

Про це заявив у виступі на Українському радіо президент Центру глобалістики “Стратегія 21”, Михайло Гончар.

“Проте якщо поглянути на провідну російську державну нафтову компанію “Роснєфть” та взяти до уваги її нафтопереробні потужності, найбільші заводи з переробки нафти, то загалом цифра падіння обсягів нафтопереробки сягає практично 19%. Це якщо порівнювати, наприклад, денний обсяг переробки у січні цього року і денний обсяг переробки у березні”, — сказав експерт.

Михайло сказав, що атаки почалися ще в 2022 році, а з появою нових безпілотників у 2024 році, сили оборони України перейшли до системних дій щодо знищення нафтопереробних заводів РФ.

Гончар зауважив, що нафтова галузь є ключовим джерелом доходів для Росії через експорт та податки, які живлять “бюджет війни”, тому знищення нафтової інфраструктури, включаючи НПЗ і розподільчі нафтобази, є пріоритетом.

Проте, додав він, для досягнення серйозних результатів трьох місяців ударів не достатньо.

Важливим є також те, що Росія витрачає частину своїх оборонних засобів для захисту об’єктів від ударів. Проте, для тотального знищення НПЗ потрібні більш потужні засоби.

“Для нас важливо тут весь час працювати над збільшенням радіусу дії наших ударних засобів, щоб змушувати агресора ще більше відтягувати засоби ППО і РЕБ вглиб континентальної частини Росії. Грубо кажучи, треба “діставати” до Уралу, тоді це матиме достатньо серйозний ефект”, — сказав Гончар.

Він також нагадав, що агресор, Росія, вже зазнавла відповідь за атаки на українську енергетичну систему, тому тепер українські сили використовують ті ж методи щодо Росії.