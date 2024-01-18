Наймасштабніші за останні десятиліття: НАТО оголошує навчання за участю 90 000 військових

Про це пише видання Reuters , з посиланням на Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі.

«Альянс продемонструє свою здатність до укріплення Євроантлантичного регіону шляхом трансатлантичного переміщення сил з Північної Америки», — заявив Каволі

Ці навчання – імітація реального нападу рф на Альянс. Війська оцінять, наскільки готові до цього. Початок уже наступного тижня.