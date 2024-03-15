Депутат також користується квартирами і авто, які йому не належать.

Журналісти видання Українська правда провели розслідування, в якому з’ясували, що народний депутат Микола Тищенко та пов’язані з ним люди обзавелися в Ужгороді апартаментами, салоном краси, похоронним бізнесом і п’ятизірковим парк-готелем.

Є відомості про можливий зв’язок Тищенка з відпочінковим комплексом “Бристоль”. Біля цього готелю вони помітили Андрія Стріхарського, колегу Тищенка.

Також є підозри щодо іншого бізнесу Тищенка в Ужгороді – похоронного бюро “Сяйво”. Його офіційною власницею є Світлана Андрієнко, чий чоловік, за прізвищем Зінченко, є помічником Тищенка на громадських засадах. Сама Світлана стверджує, що немає жодного зв’язку її бізнесу з народним депутатом, і її чоловік не працює на Тищенка. Зінченко також повідомив, що він розійшовся зі своєю дружиною.

Колишня дружина нардепа Алла Барановська – власниця салону краси в Ужгороді. Втім, журналісти твердять, що розлучення було фіктивним, і «колишньою» Барановська стала для Тищенка за збігом обставин перед тим як знову відкрили декларації посадовців. Сам парламентар заперечив, що розлучення фіктивне.

Тищенко, як відомо, відкриття декларацій не підтримував. За словами журналіста, Тищенко має також власну охорону і своїх людей на високих посадах.