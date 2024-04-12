Це виходить з декларацій за 2021, 2022 та 2023 роки, яку оприлюднило Національне агентство з питань запобігання корупції.
Також народний депутат вивів з України більше 18 мільйонів доларів, придбавши іноземні цінні папери.
За роки війни доходи лідера фракції “ЄС” Петра Порошенка істотно зросли. Згідно з його декларацією, його дохід становив:
- у 2023 р – 1 мільярд 440 млн грн;
- у 2022 р – 1 млрд 435 млн грн.
Тоді як за 2021 рік колишній президент України заробив всього 162 млн гривень — це в 20 разів менше, ніж у роки широкомасштабного російського вторгнення.
Свої доходи народний депутат вкладав у іноземну економіку, зокрема цінні папери інших країн, вивівши таким чином близько 18,6 мільйона доларів з України за останній рік.
Як повідомлялось, Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. У 2023 роціпроти 2022 року статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 млрд доларів.
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