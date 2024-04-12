Голова парламентської фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко задекларував дохід у розмірі 1,44 мільярда гривень за 2023 рік, Це разом із його прибутками 2022 року складає майже в 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за 2021 рік — до повномасштабного вторгнення РФ.

Це виходить з декларацій за 2021, 2022 та 2023 роки, яку оприлюднило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Також народний депутат вивів з України більше 18 мільйонів доларів, придбавши іноземні цінні папери.

За роки війни доходи лідера фракції “ЄС” Петра Порошенка істотно зросли. Згідно з його декларацією, його дохід становив:

у 2023 р – 1 мільярд 440 млн грн;

у 2022 р – 1 млрд 435 млн грн.

Тоді як за 2021 рік колишній президент України заробив всього 162 млн гривень — це в 20 разів менше, ніж у роки широкомасштабного російського вторгнення.

Свої доходи народний депутат вкладав у іноземну економіку, зокрема цінні папери інших країн, вивівши таким чином близько 18,6 мільйона доларів з України за останній рік.

Як повідомлялось, Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. У 2023 роціпроти 2022 року статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 млрд доларів.