Мабуть, це була передумова до американського фільму “Термінатор 2”,  де кіборга з майбутнього грає Арнольд Шварценегер.

У вищезгаданій кінострічці була фраза “I’ll be back” – “Я повернусь”.

Напередодні Петро Порошенко заявив, що йде балотуватись на президента по закінченню війни.

Але у ТікТок, це не сприйняли позитивно, більше за все підтримки отримали коментарі з критичним змістом.

 

Зауважимо, що були й такі читачі,  які хотіли придбати байк, щоб їхати однією колоною з Петром Порошенко.

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