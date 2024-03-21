У Миколаєві у результаті ракетного удару загинула одна людина, четверо поранені.

Мер Миколаєва повідомив, що близько 14:30 у місті пролунав потужний вибух. За попередніми даними, РФ ударила балістичною ракетою.

Також він написав, що наразі проводиться об’їзд по житловому сектору. Сенкевич додав, що багатоповерхова забудова без пошкоджень та обстежується приватний сектор.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що одна жінка загинула, 4 постраждалих (три жінки, один чоловік).