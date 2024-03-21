Після ракетного удару Росії по столиці України постраждала будівля складу онлайн-ритейлера Rozetka, автомобілі та товари.

Про це повідомив співвласник компанії Владислав Чечоткін.

Нагадаємо, що вніч 21 березня війська росії завдали ударів ракетами по столиці.

“Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для ROZETKA.

На фото — наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари”, — написав Чечоткін.

Він також наголосив, що завдяки сховищу 99 працівників, які були на зміні, не постраджали.

Чечоткін також зазначив, що будівля та машини отримали пошкодження від вибухової хвилі, яка перевернула деякі автомобілі, а також зазначив пошкодження товарів.