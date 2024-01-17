Зеленський у своїй промові пропагував український мирний план та закликав посилити санкції проти Росії. Але, на відміну від свого торішнього виступу на форумі, Зеленський не закликав до надання зброї для нових наступальних операцій, зазначається в матеріалі NYT.

Мирний план Зеленського передбачає повний вихід російських сил з усієї території України, включно з Кримом, виплату репарацій і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Автори статті NYT, посилаючись на аналітиків та політиків, що підтримують цю ініціативу, вважають усі ці вимоги “недосяжними, з огляду на поточний баланс сил на полі бою”.