Як повідомляють місцеві канали РФ, на заводі було пошкоджено виробничу установку АВТ-4.

Повідомляється, що в ніч на 23 березня БпЛА атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, що входить до складу “Роснафти”.

Важливим моментом є те, що цей НПЗ знаходиться за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною.