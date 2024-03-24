Повідомляється, що в ніч на 23 березня БпЛА атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, що входить до складу “Роснафти”.

Важливим моментом є те, що цей НПЗ знаходиться за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною.

 

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